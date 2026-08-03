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دومین جشنواره فرهنگی ـ هنری «نسل امید» با محوریت ضرورت جوانی جمعیت، ترویج ازدواج و فرزندآوری و با حضور هنرمندان استان کردستان در رشتههای مختلف هنری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دومین جشنواره فرهنگی ـ هنری «نسل امید» با محوریت ضرورت جوانی جمعیت، ترویج ازدواج و فرزندآوری و با حضور هنرمندان استان کردستان در رشتههای مختلف هنری برگزار میشود.
رویدادی که علاوه بر رقابت هنری، با برگزاری کارگاههای تخصصی و راهیابی آثار برگزیده به مرحله ملی، فرصتی تازه برای هنرمندان استان فراهم کرده است.
اسعد فرهادی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان اظهار کرد: دومین جشنواره فرهنگی ـ هنری «نسل امید» در بخشهای هنرهای تجسمی، آفرینشهای ادبی و هنرهای تصویری با مشارکت استاد ملی جوانی جمعیت و مؤسسه کازیوی زریبار برگزار میشود.
وی تصریح کرد: این جشنواره هنری با هدف تبیین و آگاهسازی اجتماعی درباره ضرورت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، بررسی چالشها و تهدیدهای سالخوردگی جمعیت کشور و تبیین جایگاه خانواده و نسل جدید در بعثت مردمی جنگهای تحمیلی دوم و سوم برگزار میشود.
وی با اشاره به تجربه موفق برگزاری نخستین دوره این جشنواره در سال گذشته افزود: حضور هنرمندان کردستان در دوره قبل بسیار مطلوب بود و امیدواریم امسال نیز شاهد ارتقای سطح کمی و کیفی آثار ارسالی و مشارکت گستردهتر هنرمندان باشیم.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با بیان اینکه دومین دوره جشنواره از نظر محتوایی و اجرایی غنیتر از سال گذشته خواهد بود، تصریح کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی و ورکشاپهای تخصصی با حضور استادان و هنرمندان برجسته، از مهمترین برنامههای این دوره است که در کنار بخش رقابتی جشنواره برگزار میشود.
فرهادی ادامه داد: این جشنواره در مرحله استانی و در رشتههای هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری و آفرینشهای ادبی برگزار میشود و بخشهایی همچون عکس، کارتون و کاریکاتور، شعر، روایت داستان، موشنگرافیک و فیلم کوتاه را در بر میگیرد.
وی افزود: پیش از انتشار فراخوان، کارگاه فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیهای و کارگاه کارتون و کاریکاتور با موضوع جشنواره در سنندج برگزار شده و دو کارگاه تخصصی دیگر نیز تا پایان مهلت ارسال آثار برگزار خواهد شد.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان درباره زمانبندی جشنواره گفت: مهلت ارسال آثار تا ۱۵ شهریورماه تعیین شده، داوری آثار ۲۰ شهریور انجام میشود و آیین اختتامیه استانی نیز همزمان با هفته دفاع مقدس در سنندج برگزار خواهد شد.
فرهادی با اشاره به راهیابی آثار برگزیده استان به مرحله ملی جشنواره «نسل امید» اظهار کرد: هنرمندان میتوانند بدون محدودیت در تعداد آثار، آثار خود را به صورت حضوری به دبیرخانه جشنواره در حوزه هنری استان کردستان واقع در سنندج، خیابان شهید تعریف، پایینتر از بیمارستان شهید قاضی تحویل دهند یا از طریق بارگذاری در سامانه www.Artfest.ir ارسال کنند. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره 09922160665 تماس بگیرند.