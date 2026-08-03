روایتی از ملتی تسلیم ناپذیر

صد و پنجاه و پنج شب میدان داری مردم ایران، مردمی که ایستاده اند و تسلیم دشمن نمی شوند و تا پایان برای بالا نگه داشتن پرچم سه رنگ کشورمانمقابل ظلم و ستم می ایستند.