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روایتی از ملتی تسلیم ناپذیر

صد و پنجاه و پنج شب میدان داری مردم ایران، مردمی که ایستاده اند و تسلیم دشمن نمی شوند و تا پایان برای بالا نگه داشتن پرچم سه رنگ کشورمانمقابل ظلم و ستم می ایستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲- ۰۸:۴۸
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، ایستادگی ملت
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