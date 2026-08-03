مستند «خانه پدری» با نگاهی به محل سکونت رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس و نقش این خانه در سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی، سه‌شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند با روایت تاریخچه محل سکونت رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس، به بازخوانی بخشی از زندگی، فعالیت‌ها و مبارزات ایشان از سال ۱۳۴۷ تا دوران اوج نهضت اسلامی می‌پردازد و این خانه را به عنوان یکی از مکان‌های مهم و تأثیرگذار در تاریخ مبارزات انقلاب اسلامی معرفی می‌کند.

«خانه پدری» ضمن مرور خاطرات و وقایع آن سال‌ها، به دستگیری رهبر شهید انقلاب توسط ساواک در سال ۱۳۵۶ و نقش این خانه در شکل‌گیری و استمرار مبارزات انقلابی اشاره دارد.

همچنین در این مستند به پیشینه خانوادگی این بیت و دوران کودکی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای که در زمان تولد ساکن این خانه بوده‌اند، پرداخته می‌شود.

این مستند با بهره‌گیری از تصاویر، اسناد و روایت‌های تاریخی، تلاش می‌کند گوشه‌ای از روز‌های پرفرازونشیب مبارزه و زندگی در این خانه را برای مخاطبان به تصویر بکشد.

مستند «خانه پدری» سه‌شنبه ۱۳ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه امید پخش می‌شود و بازپخش آن جمعه ۱۶ مرداد ساعت ۱۹:۴۵ خواهد بود.