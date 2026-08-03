پیاده‌روی بزرگ اربعین حسینی، فردا و همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان در شهرکرد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، پیاده‌روی بزرگ «دلدادگان اربعین حسینی» فردا سیزدهم مرداد، مصادف با بیستم صفر و همزمان با روز اربعین در شهرکرد برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی در شهرکرد، از ساعت هفت صبح با حضور پرشور هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم از «امامزاده سید محمد غرب شهرکرد» آغاز می‌شود.

شرکت‌کنندگان پس از سپری کردن مسیر و عبور در امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون تجمع کرده و به عزاداری می پردازند.