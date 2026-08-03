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گمرک اصفهان ۴ هزار و ۶۰۰ تن محموله موکبهای اربعین را ترخیص کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: گمرکات استان اصفهان همانند سالهای گذشته تا زمان بازگشت آخرین زائر، خدمات مورد نیاز مواکب و زائران اربعین را ارائه خواهد کرد.
رسول کوهستانیپژوه افزود: تعداد ۱۸۱ موکب معرفیشده پس از دریافت مجوزهای لازم، تشریفات گمرکی محمولههای خود را در قالب یکهزار و ۴۲۳ اظهارنامه انجام دادهاند.
به گفته مدیرکل گمرکات استان اصفهان، وزن این محمولهها شامل یکهزار و ۵۰۰ تن مواد غذایی و سه هزار و ۱۰۰ تن تجهیزات بوده است؛ همچنین تعداد حاملهای خروج موقت شامل یکهزار و ۱۰۹ دستگاه کامیون و تریلی و ۱۲۷ دستگاه وانتبار بوده است.
کوهستانی با بیان اینکه گمرک استان برای تسریع در روند خدماترسانی، محل ویژه و مناسبی برای ورود اطلاعات و اظهار کالاها و تجهیزات مواکب ستاد اربعین تجهیز کرده بود، گفت: خدمات گمرکی تنها محدود به ساعات اداری و مکان گمرک اصفهان نیست و خارج از ساعات اداری و حتی در روزهای تعطیل، در محل استقرار مواکب در شهرستانهای مختلف استان نیز تشریفات گمرکی انجام میشود.