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نجمه پورملکی، شاعر، در سوگ و رثای رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای، شعری حماسی سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نجمه پورملکی، شاعر، در سوگ و رثای رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای، شعری حماسی سروده است.
صدای مشت گره کرده در جهان برخاست
کسی بهانه نگیرد نمی توان برخاست !
دگر چگونه محقق شود از این بهتر؟
که آن نشانهی حتمی دمِ اذان برخاست
بطور حتم به آزادگان خبر دادند
بطور حتم ندایی ز آسمان برخاست
خروش و غلغله افتاده در شبستانها
دوباره پرچم سرخی ز جمکران برخاست
کدام خون خدایی نرفته برگشته؟
کدام پیرمرادی چنین جوان برخاست؟
میان اینهمه یاران عافیت پیشه
شبیه چلچلهها باید از میان برخاست
قسم به جملهی باشیم و یا نباشیمت
صدای گریه و آهم ز استخوان برخاست
قسم به راز من المجرمینَ در عالم
ندای منتقم از عرش بیکران برخاست
خوشا به حال کسی که نشست با قرآن
ولی به نام شهید از کنار آن برخاست