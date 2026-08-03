به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده خرید و حمل هزار لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بیرجند رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد

به گفته وی شعبه همچنین با توجه به ارزش خودرو قاچاق، مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: ماموران نیروی انتظامی سربیشه هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه اتوبوس، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.