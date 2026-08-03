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عضو شورای اسلامی شهر یزد و نماینده شورا در منطقه چهار شهرداری با تأکید بر نقش نظارتی شورا در پیگیری مطالبات مردمی گفت: بازدید میدانی از محلات منطقه چهار، ضمن شناسایی مسائل و مشکلات شهروندان، موجب شد بخشی از درخواستها همان روز با هماهنگی شهرداری منطقه اجرایی شود و سایر مطالبات نیز در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، احمد ترکمانی با اشاره به بازدید میدانی از محلات منطقه چهار یزد اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف شورای اسلامی شهر، نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و پیگیری مطالبات شهروندان است و در همین راستا، بازدیدی میدانی از محلات مختلف منطقه چهار با حضور نمایندگان محلات انجام شد.
وی با بیان اینکه منطقه چهار شهرداری یزد محلاتی همچون آزادشهر، اسکان، شهرک شهید رئیسی و شهرک ولیعصر را در بر میگیرد، افزود: در این بازدید، درخواستهای مردمی در حوزه خدمات شهری، آسفالت معابر، روشنایی، بهسازی فضاهای عمومی و رفع برخی نواقص شهری به صورت میدانی بررسی و برای هر یک تصمیمات لازم اتخاذ شد.
عضو شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: همزمان با حضور در محلات، موضوعات مطرحشده به شهردار منطقه چهار و مسئولان خدمات شهری منتقل شد و با استقرار اکیپهای اجرایی، بخشی از مشکلات در همان روز برطرف شد.
عملیات نظافت عمومی، جمعآوری نخالهها و خاکهای انباشته، پاکسازی نقاط مورد مطالبه شهروندان و رسیدگی به برخی نواقص شبکه فاضلاب از جمله اقداماتی بود که در جریان این بازدید به انجام رسید.
ترکمانی تصریح کرد: در محله مجدیه عملیات پاکسازی و نظافت اجرا شد و در کوچه قائم نیز نخالهها و خاکهای باقیمانده از معبر جمعآوری و ساماندهی شد. همچنین درخواستهای مربوط به آسفالت تعدادی از معابر پس از بررسی و مستندسازی، برای اجرا به شهرداری منطقه ابلاغ و در برنامه عملیاتی قرار گرفت.
نماینده شورای اسلامی شهر در منطقه چهار با تأکید بر تداوم نظارت بر روند اجرای مصوبات و مطالبات مردمی گفت: مقرر شده است وضعیت معابر، جدولها، پیادهروهای آسیبدیده و سایر نقاط نیازمند بهسازی با نظارت مستمر بررسی و اقدامات اصلاحی در قالب برنامه اجرایی منطقه دنبال شود. بر اساس برنامهریزی انجامشده، بخش قابل توجهی از این مطالبات تا پایان مردادماه تعیین تکلیف خواهد شد.
وی همچنین تأمین روشنایی برخی معابر را از دیگر مطالبات شهروندان عنوان کرد و افزود: پیگیری رفع مشکلات روشنایی از طریق دستگاههای مسئول در دستور کار قرار گرفته است.
ترکمانی با اشاره به درخواستهای مردمی درباره ساماندهی سگهای بلاصاحب نیز اظهار داشت: این موضوع به سرعت با دستگاههای متولی مطرح شده و اقدامات لازم برای جمعآوری و ساماندهی سگهای بلاصاحب با هدف ارتقای امنیت و آرامش شهروندان، بهویژه بانوان و کودکان، در حال انجام است.
عضو شورای اسلامی شهر یزد در پایان تأکید کرد: نظارت میدانی و ارتباط مستقیم با مردم از مهمترین ابزارهای شورا برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و تسریع در رفع مشکلات شهری است و پیگیری مطالبات ثبتشده تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.