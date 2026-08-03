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امید بهزاد و پوریا صفوت، دو عامل وابسته به رژیم صهیونیستی، به جرم جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سرویس موساد و ارسال مختصات، تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی کشور، بامداد امروز پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس مستندات پرونده، امید بهزاد در جریان جنگ رمضان، بارها مختصات، موقعیت جغرافیایی و اطلاعات مربوط به مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی را برای کانالهای وابسته به موساد ارسال کرده است. وی در تحقیقات اقرار کرد که از طریق نرمافزارهای موقعیتیاب مانند گوگلمپ، مختصات اماکن را روی نقشه پیدا و ارسال میکرده است. ادمین کانال (افسر موساد) به وی اعلام کرده بود که مختصات ارسالی پس از راستیآزمایی، بر اساس اولویت در «بانک اهداف» ارتش رژیم صهیونیستی قرار می گیرد و مستقیماً برای موساد ارسال میشود. بهزاد با وجود آگاهی کامل از ماهیت کانال، تا زمان دستگیری به خیانت ادامه داد و خواستار حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بوده است.
ارسال تصاویر و اطلاعات مراکز حساس برای شبکه اینترنشنال
پوریا صفوت نیز در جهت همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی در شرایط جنگی، اقدام به ارسال مختصات مکانهای نظامی و امنیتی به شبکه ماهوارهای اینترنشنال میکرد. بررسی پیامهای ارسالی نشان داد که برخی از مکانهایی که این خائن به کشور برای کانالهای ارتباطی رژیم صهیونیستی ارسال کرده، مورد بمباران قرار گرفتهاند. صفوت در یکی از پیامها خطاب به موساد نوشته است: «فیلمش را هم دارم که از این مرکز دارند به سمت پهپاد یا جنگنده شلیک میکنند، ولی اینترنت ضعیفه و ارسال نمیشود. ممنون از شما سربازان حضرت موسی». وی در جنگ ۱۲ روزه نیز اقدام به تصویربرداری و ارسال تصویر سامانههای پدافندی از پشتبامهای بلند برای شبکه اینترنشنال کرده بود.
تأیید حکم در دیوان عالی کشور و اجرای مجازات
پس از تکمیل تحقیقات، صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه، متهمان با توجه به اقاریر صریح، مستندات فنی، پیامهای کشفشده و سایر ادله، به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی به مجازات اعدام محکوم شدند. کثرت و تنوع اطلاعات، تصاویر، فیلمها و مختصات ارسالشده، حاکی از علم، عمد و اراده آنان در همکاری اطلاعاتی با سرویس جاسوسی موساد در شرایط جنگی بوده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات دیوان، احکام صادره را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده و تأیید کردند. حکم اعدام این دو عامل، بامداد امروز اجرا شد.