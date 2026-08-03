به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان گفت: افزوده شدن این دستگاه آمبولانس صفرکیلومتر و مجهز به ناوگان اورژانس ۱۱۵ به بخش جغین موجب کاهش زمان رسیدگی به مصدومان و بیماران، توان امدادرسانی در این بخش را ارتقا می‌دهد.

میرزا علی نظرنژاد افزود: بدون شک همدلی‌ها بین مسئولان و مردم مسیر توسعه پایدار سلامت را در منطقه هموار می‌کند.

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