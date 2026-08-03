هدف اربعین استمرار نهضت حسینی (ع) است
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی (ع)، ضمن تشریح جزئیات راهپیمایی «جاماندگان اربعین» گفت: امروز این حرکت به برکت انقلاب اسلامی به بزرگترین مانور شیعیان در جهان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، حجتالاسلام والمسلمین عربانصاری با اشاره به ریشههای تاریخی سنت اربعین اظهار داشت: احیای اربعین، سنتی است که توسط امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) پایهگذاری شد و هدف آن دوام نهضت حسینی (ع) است. امروز این حرکت به برکت انقلاب اسلامی به بزرگترین مانور شیعیان در جهان تبدیل شده است.
وی درباره مراسم تهران گفت: راهپیمایی جاماندگان در تهران فردا، همزمان با صبح اربعین، از ساعت ۶ صبح از میدان آیینی امام حسین (ع) به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) آغاز خواهد شد. انتخاب این مسیر به دلیل روایات وارده مبنی بر فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم (ع) و شباهت ثواب آن به زیارت کربلا صورت گرفته است. در طول مسیر، مواکب متعددی برای خدمترسانی به زائران در حوزههای مختلف فرهنگی، آموزشی و معنوی تدارک دیده شده است تا فضای حاکم بر این پیادهروی، فضایی کاملاً زیارتی و معنوی باشد.
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه این سنت در تمام استانها و حتی بسیاری از روستاها نیز احیا شده است، خاطرنشان کرد: مقصد نهایی این راهپیماییها در استانهای مختلف، بقاع متبرکه و امامزادههاست. مردم عزیز میتوانند برای اطلاع از جزئیات دقیق مسیرها و برنامههای استان خود به اطلاعیههای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در هر استان مراجعه کنند.
حجتالاسلام عربانصاری در بخش دیگری از سخنان خود به شعار محوری مراسم امسال اشاره کرد و گفت: امسال مراسم جاماندگان با شعار «باید برخاست» و با یاد و خاطره شهید اسماعیل هنیه برگزار میشود. مطالبه جدی مردم در راهپیمایی فردا، انتقام خون شهید هنیه است و زائران با در دست داشتن پرچمهای «یا لثارات»، بار دیگر این مطالبه واقعی خود را فریاد خواهند زد. وی تأکید کرد که پیادهروی فردا به نیابت از امام شهید (ره) و رهبر معظم انقلاب انجام خواهد شد، چون شهید هنیه همواره ارادت ویژهای به فرهنگ عاشورا داشتند.
مشاور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان از فعالیت گسترده این شورا در مرزهای کشور خبر داد و افزود: علاوه بر هماهنگی دستگاهها برای مدیریت بهتر مراسم، غرفههایی با هدف راهنمایی زائران، آموزش آداب زیارت و تبیین مسائل معنوی در مرزها فعال شدهاند که همزمان با سالگرد تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، برنامههای فرهنگی ویژهای را دنبال میکنند.