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کارشناس هواشناسی استان یزد، از وزش باد بهنسبت شدید در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی اظهارداشت: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا فردا سهشنبه، افزایش ابر و برای برخی نقاط وزش باد بهنسبت شدید با احتمال گردوخاک و نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: همچنین برای امروز دوشنبه و سهشنبه بویژه در ارتفاعات استان احتمال بارش پراکنده و ضعیف باران نیز دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: طی چهار روز آینده تغییرات دمایی جزئی خواهد بود.