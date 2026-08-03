معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان از استقرار ۴۸ گشت راهداری در نقاط پرحادثه و محورهای مواصلاتی استان به‌منظور ارائه خدمات مطلوب و تضمین تردد ایمن زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، داریوش اسدزاده با اشاره به اهمیت تسهیل در تردد زائران اباعبدالله‌الحسین (ع) اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ویژه اربعین و با هدف کاهش سوانح جاده‌ای و نظارت دقیق بر محورهای مواصلاتی، تمهیدات ویژه‌ای از سوی این اداره کل اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، ۴۸ اکیپ گشت راهداری با تجهیزات کامل و نیروهای مجرب در سطح استان مستقر شده‌اند. این گشت‌ها با تمرکز ویژه بر نقاط پرحادثه و مقاطع حساس جاده‌ای، به صورت شبانه‌روزی وظیفه گشت‌زنی، امدادرسانی اولیه و پایش وضعیت ترافیکی را بر عهده دارند تا بستر لازم برای سفری امن و آرام برای زائران فراهم گردد.

اسدزاده همچنین با اشاره به اقدامات ایمنی پیش‌گیرانه در محورها تأکید کرد:در کنار استقرار نیروهای امدادی، طی روزهای گذشته عملیات‌های اجرایی گسترده‌ای در سطح محورهای مواصلاتی استان برای ارتقای سطح ایمنی انجام شده است.

وی گفت:این اقدامات شامل بازسازی و ترمیم روکش آسفالت در نقاط آسیب‌پذیر، نصب و جایگزینی تابلوهای راهنمایی و اعلام خطر، خط‌کشی مجدد خطوط جاده‌ای و همچنین نصب و تقویت ونیوجرسی‌ها در نقاط حساس و پرخطر جهت جلوگیری از خروج خودروها از مسیر بوده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان در پایان خاطرنشان کرد: تمام ظرفیت‌های راهداری استان بسیج شده‌اند تا با شناسایی و رفع نواقص احتمالی در طول مسیر و حضور فعال در جاده‌ها، ضریب ایمنی تردد برای زائران اربعین به حداکثر برسد. از تمامی رانندگان تقاضا داریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیه‌های نیروهای مستقر در محورها، خادمان خود را در اجرای هرچه بهتر این طرح یاری دهند.