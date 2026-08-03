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رئیس ستاد مرکزی اربعین در گفتوگو با شبکه خبر در مرز خسروی از خروج ۳.۲ میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور خبر داد و گفت: تاکنون ۱.۹ میلیون زائر هم به کشور برگشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس ستاد مرکزی اربعین در مرز خسروی گفت : مرز خسروی بهدلیل خدمات بینظیر، انتخابی برتر برای بازگشت است و زائران ضمن پرهیز از عجله و رعایت مقررات، برای حفظ سلامت خود از ظرفیت موکبها برای استراحت استفاده کنند.
علی اکبر پورجمشیدیان، از زائران خواست از مرز خسروی به کشور برگردند و افزود : تمام تسهیلات در این مرز مهیا شده است.