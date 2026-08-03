به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مصطفی زارع‌زاده، با اشاره به تقسیم نیرو‌های شهرداری یزد به دو گروه برای خدمت‌رسانی در مرز مهران و امامزاده جعفر شهر شباب، اظهار داشت: امسال توفیق حاصل شد تا شهرداری یزد بتواند درکنار زائران حسینی خدمات فرهنگی و اجتماعی ارائه دهد.

وی افزود: در امامزاده جعفر، حسینیه‌ای با عنوان «یزد، حسینیه ایران» برپا شده است که در آن نماز جماعت در سه وعده اقامه می‌شود، همچنین کلیپ‌های بصیرتی، سخنرانی‌های مذهبی، عزاداری و سینه‌زنی از جمله برنامه‌های فرهنگی این حسینیه به شمار می‌رود.