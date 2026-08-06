حضور پرشور مردم و استمرار مقاومت، جلوه ای از همبستگی ملی را به نمایش گذاشته است.از سوی دیگر، شجاعت و اقتدار نیروهای مسلح کشورمان، در کنار دستاوردهای نبرد هرمز، معادلات میدان را تغییر داده و دست برتر را برای ملت ایران رقم زده است.مردم اردبیل، در اجتماعات شبانه، از نتایج این مقاومت و همبستگی گفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حضور پرشور مردم و استمرار مقاومت، جلوه ای از همبستگی ملی را به نمایش گذاشته است.از سوی دیگر، شجاعت و اقتدار نیروهای مسلح کشورمان، در کنار دستاوردهای نبرد هرمز، معادلات میدان را تغییر داده و دست برتر را برای ملت ایران رقم زده است.مردم اردبیل، در اجتماعات شبانه، از نتایج این مقاومت و همبستگی گفتند.