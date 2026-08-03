به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل ثبت شرکتها از تعلیق شناسه ملی ۸۵۰ هزار شخص حقوقی به دلیل کدپستی نامعتبر خبر داد و گفت: طرح بانک اطلاعات سهامداران با هدف شناسایی ذینفعان واقعی، مقابله با شرکتهای صوری، پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی اجرا میشود.
راهاندازی بانک اطلاعات سهامداران برای شفافیت اقتصادی
ابوالفضل حسینجانی، مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اعلام کرد: طرح بانک اطلاعات سهامداران بر اساس مواد ۸ و ۹ قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف شناسایی «ذینفعان واقعی» شرکتها طراحی شده است. با این طرح، شناسایی شخص حقیقی نهایی که کنترل واقعی شرکت را در اختیار دارد امکانپذیر شده و نقش مستقیمی در مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی دارد. اتصال آن به سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، شفافیت اقتصادی را ارتقا میدهد.
تعلیق شناسه ملی ۸۵۰ هزار شخص حقوقی غیرفعال
مدیرکل ثبت شرکتها تصریح کرد: شناسه ملی ۸۵۰ هزار شرکت و مؤسسه که دارای کدپستی نامعتبر بودهاند، به عنوان غیرفعال شناسایی و تعلیق شده است. همچنین بر اساس تبصره (۴) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شرکتهای فاقد فعالیت در پنج سال گذشته مشمول محدودیت شده و هرگونه خدمت به آنها منوط به تأیید سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
دفترهای الکترونیکی جایگزین دفتر های کاغذی با هزینه ۵۰ هزار تومانی
حسینجانی از حذف دفاتر کاغذی از ابتدای سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: دفترهای الکترونیکی از طریق سامانههای سازمان امور مالیاتی در دسترس است. دریافت آن کمتر از یک دقیقه انجام میشود و هزینه آن از بیش از ۳۰۰ هزار تومان به ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش یافته است. این طرح با صرفهجویی سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون برگ کاغذ، مانع از جعل اسناد و گامی مؤثر در حفاظت از محیط زیست است.احراز هویت با رمز یکبار مصرف؛ پایان سوءاستفاده از هویت افرادوی تأکید کرد: با الزام به احراز هویت پویا از طریق رمز یکبار مصرف (OTP)، امکان ثبت شرکت یا تغییرات بدون اطلاع افراد غیرممکن شده و سوءاستفاده از هویت افراد به صفر رسیده است.