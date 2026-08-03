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استاندار چهارمحالوبختیاری با تأکید بر تشدید نظارت بر بازار، تقویت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و حفظ آرامش روانی جامعه، بر هماهنگی دستگاههای اجرایی و نظارتی برای تأمین نیازهای مردم، کنترل بازار و صیانت از معیشت خانوارها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در ستاد تنظیم بازار با قدردانی از تلاشهای اعضای این ستاد، دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی، اصناف و فعالان اقتصادی، مهار تورم، حفظ ثبات بازار و صیانت از معیشت مردم را از اولویتهای دولت دانست و گفت: تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی، همافزایی و مشارکت همه دستگاههای مسئول است.
وی افزود: نظارت بر بازار باید فراتر از کنترل قیمتها بوده و کیفیت کالا، سلامت زنجیره توزیع، جلوگیری از احتکار، گرانفروشی، کمفروشی، عرضه خارج از شبکه و هرگونه اخلال در بازار بهصورت مستمر رصد و کنترل شود.
استاندار با تأکید بر تشدید بازرسیهای میدانی، از فرمانداران خواست نظارت بر بازار را با جدیت بیشتری دنبال کنند و افزود: برخورد با متخلفان باید بازدارنده باشد و اطلاعرسانی درباره برخوردهای قانونی با همکاری رسانهها، صدا و سیما و دستگاههای مسئول انجام شود.
مردانی بر تقویت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی از جمله گندم، برنج، روغن و شکر تأکید کرد و گفت: دستگاههای مسئول باید پیش از بروز مشکل، مدیریت ذخایر و شبکه توزیع را بهگونهای انجام دهند که کالاهای مورد نیاز مردم به میزان کافی، با قیمت مناسب و از مسیرهای رسمی تأمین شود.
استاندار همچنین بر برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار و شورای آرد و نان بر پایه دادههای دقیق، پایش روزانه قیمت و عرضه کالاهای اساسی، پاسخگویی مدیران، فعال شدن کارگروههای تنظیم بازار شهرستانها و تفویض اختیارات برای تصمیمگیری سریعتر تأکید کرد.
وی با اشاره به وضعیت مناسب تولید مرغ و تأمین نهادههای دامی در استان، خواستار تقویت ذخایر کالاهای اساسی و ساماندهی توزیع آرد و کالاهای یارانهای شد و تأکید کرد: همه دستگاههای مسئول باید با نظارت دقیق و همکاری مستمر، زمینه حفظ آرامش بازار و رضایت مردم را فراهم کنند.