جلسه استیضاح شهردار نیشابور عصر دیروز ، با حضور اعضای شورای اسلامی شهر برگزار و سید حسن میرفانی شهردار این شهر، برکنار شد.

. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در ابتدای جلسه، هفت عضو شورا که طرح استیضاح را امضا کرده بودند، دیدگاه‌ها و دلایل خود را درباره عملکرد شهردار مطرح کردند.

سپس بر اساس تصمیم شورا، احسان مرآتی و رضا کراری به عنوان مخالفان استیضاح و محمدکاظم صادقی و حبیب‌الله بتویی به عنوان موافقان استیضاح پشت تریبون قرار گرفتند و نظرات خود را بیان کردند سپس شهردار در زمانی بیش از یک ساعت از خود دفاع کرد.

سوالات اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور درباره موضوعاتی، چون عملکرد خدمات شهری، نحوه هزینه‌کرد بودجه به‌ویژه اعتبارات عمرانی، وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله شهرک مشاغل کارگاهی و مکان رویداد حدیث سلسله الذهب بود.

اعضای شورا همچنین درباره وضعیت ساماندهی ورودی‌های شهر، فقدان شهربازی، عدم پیشرفت طرح باغ امین اسلامی، یک طرفه سازی خیابان ۱۵ خرداد و وضعیت منطقه بی‌بی شطیطه از شهردار سوال کرده و تقاضای توضیح کردند.

در نهایت اعضای شورا از سخنان و پاسخ‌های شهردار قانع نشدند و با هفت رای، استیضاح شهردار نیشابور به تصویب رسید.

همچنین محمود رضا احمد نیا معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری نیشابور با ۹ رای به عنوان سرپرست شهرداری به مدت سه ماه تا انتخاب شهردار جدید انتخاب شد.