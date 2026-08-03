هم‌زمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، موکب حضرت ابوالفضل علیه‌السلام شهر وزوان، در کربلای معلی برپا شده و به زائران حسینی خدمت‌رسانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خادمان این موکب با انجام فعالیت‌هایی از جمله طبخ و توزیع غذا، پذیرایی و ارائه خدمات مورد نیاز زائران، تلاش دارند سهمی در میزبانی از عاشقانی داشته باشند که از نقاط مختلف ایران و جهان خود را به کربلای معلی رسانده‌اند.

برپایی این موکب، جلوه‌ای از همدلی، مشارکت مردمی و ارادت مردم شهر وزوان به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام است؛ خدمتی که با همراهی و حمایت مردم و خیران، در ایام اربعین حسینی ادامه دارد.

موکب حضرت ابوالفضل علیه‌السلام شهر وزوان، تا دو روز پس از اربعین حسینی همچنان فعالیت و به زائران حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام خدمت‌رسانی می‌کند.