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حضور مردم استان همدان در میدان خونخواهی رهبر شهید انقلاب و دفاع از میهن به شب صدو پنجاه و پنجم رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، قشرهای مختلف مردم در خیابانها و میادین جای جای استان همدان اعلام کردند برای حراست از کیان میهن اسلامی، ارزشها و آرمانهای انقلاب تا پای جان ایستادگی خواهند کرد.
حضور مردم در خیابانها، تکرار حماسه ایستادگی است؛ همان ایستادگی که در مقابل ابهت پوشالی دشمن آمریکایی، سدی نفوذناپذیر ساخت و ثابت کرد که اراده ملت، فراتر از هرگونه تهدید و نمایش قدرتِ دروغین است.