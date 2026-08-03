حضور مردم استان همدان در میدان خونخواهی رهبر شهید انقلاب و دفاع از میهن به شب صدو پنجاه و پنجم رسید.

در صد و پنجاه و پنجمین قرار شبانه؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، قشر‌های مختلف مردم در خیابان‌ها و میادین جای جای استان همدان اعلام کردند برای حراست از کیان میهن اسلامی، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب تا پای جان ایستادگی خواهند کرد.

حضور مردم در خیابان‌ها، تکرار حماسه ایستادگی است؛ همان ایستادگی که در مقابل ابهت پوشالی دشمن آمریکایی، سدی نفوذناپذیر ساخت و ثابت کرد که اراده ملت، فراتر از هرگونه تهدید و نمایش قدرتِ دروغین است.