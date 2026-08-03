پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از شناسایی، ایمنسازی و نشتگیری کامل ۲۰۰ نقطه آسیبدیده در خطوط توزیع گاز استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، جهانبخش سلیمیان گفت:حفظ پایداری شبکه و ایمنی شهروندان، خط قرمز شرکت گاز است. در همین راستا، با پایشهای مستمر و استفاده از تجهیزات نوین نشتیابی، ۲۰۰ مورد نشت زیرزمینی که در اثر هماهنگ نبودن و عملیات حفاری سایر دستگاههای اجرایی و خدماترسان در حریم خطوط گاز ایجاد شده بود، شناسایی و عملیات تعمیرات اضطراری آنها به طور کامل انجام شد.
سلیمیان افزود: با دریافت تدابیر پیشگیرانه، برگزاری جلسات هماهنگی با سازمانهای ذیربط و نظارت دقیق بر حریم خطوط تغذیه و توزیع، خوشبختانه در حال حاضر میزان نشتهای ناشی از مداخلات خارجی دستگاههای اجرایی به مرز صفر رسیده است.
وی با تأکید بر لزوم رعایت حریم قانونی تأسیسات گازی توسط تمامی پیمانکاران و دستگاههای خدماترسان، گفت: شرکت گاز استان با رویکرد مدیریت ریسک و پدافند غیرعامل، تمام توان خود را برای پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه به کار گرفته است. هرگونه حفاری بدون استعلام و دریافت مجوز، تهدیدی برای زیرساختهای حیاتی انرژی محسوب میشود و عواقب حقوقی و فنی آن متوجه دستگاه حفار خواهد بود.
مدیرعامل شرکت گاز استان، خاطرنشان کرد: اولویت راهبردی ما در این دوره، ارتقای تابآوری شبکه و به صفر رساندن مخاطرات است؛ لذا از تمامی شهرداریها، پیمانکاران طرحهای عمرانی و دستگاههای حفار درخواست میشود پیش از آغاز هرگونه عملیات عمرانی، نسبت به دریافت استعلام از واحد مهندسی شرکت گاز اقدام کنند تا شاهد تکرار حوادث ناگوار نباشیم.