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امروز دوشنبه افزایش وزش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس سبب متلاطم شدن دریا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان بویژه ارتفاعات شرقی (شهرستان بشاگرد) و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق گاه تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان بویژه ارتفاعات شرقی (شهرستان بشاگرد) و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق گاه تند باد لحظهای پیش بینی میشود.
وی گفت: در برخی مناطق مرکزی که شرایطی بارشی مهیا نباشد، احتمال تندباد لحظهای و وقوع گردوخاک دور از انتظار نیست که توصیه میشود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات در این مناطق خودداری شود.
حمزه نژاد افزود: امروز افزایش وزش باد جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس مورد انتظار است و وضعیت دریا متلاطم میشود.
کارشناس هواشناسی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱۲۰ سانتیمتر میرسد و وزش بادهای نسبتا شدید جنوب شرقی تا صبح روز چهارشنبه چهاردهم مرداد ماه تداوم دارد.
وی افزود: بنابراین در این مدت توصیه میشود شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از رفت و آمد در این مناطق خودداری کنند.
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حمزه نژاد گفت: به لحاظ دمایی امروز ضمن ماندگاری هوای گرم، کاهش نسبی ۱ تا ۲ درجهای دمای بیشینه، بدلیل افزایش رطوبت نسبی ناشی از وزش بادهای جنوب شرقی پیش بینی میشود و مجددا در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ۱۳ و ۱۴ مرداد افزایش نسبی دما در طول روز مورد انتظار است.