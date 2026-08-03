پخش زنده
امروز: -
با پایان یافتن یک عملیات امدادی ۱۲ ساعته، مادر باردار ساکن منطقه سخت گذر «چهارقاش سرتنگ محمودی» در چهارمحال و بختیاری با موفقیت نجات یافت.
به گزارش خبرگزایر صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس مرکز اورژانس استان گفت: به محض اعلام نیاز به خدمات فوری پزشکی برای این مادر باردار و با توجه به کوهستانی بودن منطقه، مسدود بودن راههای مواصلاتی برای تردد خودروهای امدادی و فاصله بسیار زیاد تا مراکز درمانی، عملیات هماهنگی برای اعزام اورژانس هوایی از نخستین ساعات آغاز شد.
عسگری با اشاره به دشواریهای این عملیات گفت: منطقه چهارقاش به دلیل وضعیت خاص جغرافیایی و نبود مسیر دسترسی مناسب، یکی از مناطق پرچالش برای ارائه خدمات پیشبیمارستانی است که در این حادثه، حضور بهموقع بالگرد اورژانس هوایی، نقشی حیاتی در حفظ سلامت مادر و جنین ایفا کرد.
این عملیات موفق با انتقال ایمن بیمار به مراکز درمانی تخصصی مرکز استان به پایان رسید و حال عمومی مادر و فرزند رضایتبخش گزارش شده است.