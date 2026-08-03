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متخصصان یک شرکت دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس، با بهرهگیری از هوش مصنوعی ، فناوریهای پیشرفته صنعت نفت و گاز کشور را بومیسازی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این شرکت دانشبنیان که تمرکز اصلی فعالیتهای خود را بر توسعه نرمافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی قرار داده است، توانسته با عبور از وابستگیهای خارجی، گامهای مؤثری در جهت خودکفایی و افزایش بهرهوری در زیرساختهای نفت و گاز کشور بردارد.
توسعه این نرمافزارهای تخصصی در شیراز، ضمن کاهش هزینههای عملیاتی در صنعت راهبردی نفت، بستر مناسبی را برای مدیریت هوشمند منابع و ارتقای سطح فناورانه این صنعت در کشور فراهم کرده است.