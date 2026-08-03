استاندار خوزستان از ادامه خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی تا پایان ماه صفر و بازگشت آخرین زائر خبر داد.

خدمت‌رسانی به زائران اربعین تا پایان ماه صفر در خوزستان

خدمت‌رسانی به زائران اربعین تا پایان ماه صفر در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان در بازدید از مرز شلمچه گفت: این روز‌ها جلوه‌های باشکوهی از عشق و ارادت مردم به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سراسر ایران اسلامی، مسیر‌های منتهی به عتبات عالیات و پایانه‌های مرزی مشاهده می‌شود.

او با بیان اینکه خوزستان به عنوان سرزمین مقاومت، پایتخت دفاع مقدس و یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های زائران اربعین، نقش ویژه‌ای در این حماسه معنوی ایفا می‌کند، افزود: مردم استان با برپایی حدود یک هزار موکب از مبادی ورودی خوزستان تا مسیر‌های منتهی به عراق، خدمات گسترده‌ای به زائران ارائه می‌کنند.

استاندار خوزستان ادامه داد: حدود صد موکب از سوی هم‌استانی‌های خوزستانی در مسیر نجف تا کربلا برپا شده و در حال خدمت‌رسانی است.

موالی‌زاده با تاکید بر تداوم خدمات‌رسانی به زائران تا پایان بازگشت آنان گفت: از نظر تامین ناوگان حمل‌ونقل هیچ مشکل خاصی وجود ندارد و ظرفیت‌های ریلی و اتوبوسی استان برای جابه‌جایی زائران پیش‌بینی شده است.

او افزود: خدمات‌رسانی تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت و تا زمانی که حتی یک زائر در مسیر بازگشت باشد، خدمت به زائران متوقف نخواهد شد.

استاندار خوزستان ادامه داد: تعداد زیادی ناوگان اتوبوسی و ریل‌باس در مرز شلمچه زائران را از این مرز تا مقاصدشان جا به جا می‌کنند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.