به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان با اشاره به ازسرگیری تدریجی پرواز‌های داخلی و خارجی فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان پس از وقفه ایجادشده در پی جنگ تحمیلی سوم، گفت: با هدف تسهیل در رفت‌وآمد و رفاه حال مسافران، یک شرکت هواپیمایی از تاریخ هفدهم مردادماه اقدام به برقراری پرواز در مسیر استانبول - اصفهان - استانبول خواهد کرد.

ابوذر ضیایی افزود: این پرواز‌ها به صورت برنامه‌ای و منظم، در روز‌های شنبه و چهارشنبه هر هفته انجام خواهد شد. بر این اساس، ساعت ورود پرواز از استانبول ۱۴:۴۵ و ساعت خروج آن از فرودگاه اصفهان به مقصد ترکیه ۱۶:۱۵ برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان گفت: شهروندان و مسافران گرامی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص زمان‌بندی و جزئیات این پروازها، با واحد اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان با شماره سه رقمی ۱۹۹ و یا شماره ثابت ۳۵۲۷۵۲۰۰ تماس بگیرند.