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مسیر هوایی اصفهان - استانبول با هدف تسهیل در رفتوآمد و رفاه حال مسافران از تاریخ هفدهم مردادماه ۱۴۰۵ فعال می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان با اشاره به ازسرگیری تدریجی پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان پس از وقفه ایجادشده در پی جنگ تحمیلی سوم، گفت: با هدف تسهیل در رفتوآمد و رفاه حال مسافران، یک شرکت هواپیمایی از تاریخ هفدهم مردادماه اقدام به برقراری پرواز در مسیر استانبول - اصفهان - استانبول خواهد کرد.
ابوذر ضیایی افزود: این پروازها به صورت برنامهای و منظم، در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته انجام خواهد شد. بر این اساس، ساعت ورود پرواز از استانبول ۱۴:۴۵ و ساعت خروج آن از فرودگاه اصفهان به مقصد ترکیه ۱۶:۱۵ برنامهریزی شده است.
مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان گفت: شهروندان و مسافران گرامی میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص زمانبندی و جزئیات این پروازها، با واحد اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان با شماره سه رقمی ۱۹۹ و یا شماره ثابت ۳۵۲۷۵۲۰۰ تماس بگیرند.