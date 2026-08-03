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رئیس اداره شیلات شهرستان دورود با اشاره به اینکه روستای چمنار سالانه حدود ۶۵۰ تن ماهی قزلآلا تولید میکند گفت: در صورت رفع موانع تولید و بهرهگیری از تسهیلات حمایتی سطح تولید ماهی قزل آلا ۱۰۰۰ تن در سال پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مهران پولادوند در حاشیه بازدید نماینده بنیاد برکت از مزارع فعال و راکد در منطقه چمنار دورود اظهار کرد: هدف از این بازدید، آسیبشناسی دقیق مشکلات مزارع و پیگیری فرآیند اعطای تسهیلات بنیاد برکت جهت راهاندازی مجدد واحدهای راکد و توسعه فعالیتهای موجود است.
وی افزود: منطقه چمنار با بهرهگیری از منابع آبی غنی شامل سرچشمهها و آبریزهای اشترانکوه، یکی از قطبهای استراتژیک پرورش ماهی در شهرستان به شمار میرود.
رئیس اداره شیلات شهرستان دورود گفت: در حال حاضر، روستای چمنار با دارا بودن ۳۳ مزرعه پرورش ماهی سردابی، سالانه حدود ۶۵۰ تن ماهی قزلآلا تولید میکند.
به گفته پولادوند در صورت رفع موانع تولید و بهرهگیری از تسهیلات حمایتی، پتانسیل این منطقه برای بازگشت به مراحل آرمانی و رسیدن به سطح تولید بیش از ۱۰۰۰ تن در سال پیشبینی میشود.