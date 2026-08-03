استاندار اردبیل از اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس‌جمهور به طرحهای شهرستان پارس اباد در حوزه های راه، برق، آب، آموزش و گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در جریان سفر به شهرستان پارس‌آباد و حضور در شورای برنامه‌ریزی این شهرستان اظهار کرد: نزدیک به ۲هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور برای اجرای پروژه‌های راهسازی، راه‌های روستایی، طرح‌های ورزشی و تکمیل زیرساخت‌های خدماتی شهرستان پارس‌آباد طی ۲ سال آینده هزینه خواهد شد.

استاندار اردبیل از اختصاص حدود ۲هزار میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس‌جمهور به پروژه‌های این شهرستان و اجرای طرح‌های مهم در حوزه راه، برق، آب، آموزش و گردشگری خبر داد و افزود: توسعه بزرگراه‌ها به‌ویژه در شمال استان اردبیل، از اولویت‌های دولت چهاردهم بوده و پروژه‌های متعددی در این حوزه با شتاب در حال اجراست.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل با اشاره به روند اجرای بزرگراه پارس‌آباد - سربند ادامه داد: عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر از این مسیر در مراحل پایانی قرار دارد و همزمان دو زیرگذر با بیش از ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

امامی یگانه با اشاره به اینکه در بزرگراه سربند - مشکین‌شهر نیز یک پل خاص با اعتباری حدود ۲۰۰میلیارد تومان در دست اجراست، ادامه داد: تا پایان امسال ۵۰ کیلومتر از مسیر پارس‌آباد تا بران زیر بار ترافیک خواهد رفت که نقش مهمی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی این محور خواهد داشت.

وی از پیشرفت پروژه پست ۱۳۲ کیلوولت آغدام خبر داد و گفت: این طرح با بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان اعتبار در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و پس از بهره‌برداری، نقش مؤثری در تأمین برق پایدار شهرستان پارس‌آباد ایفا خواهد کرد.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان بیان کرد: عملیات اجرایی نیروگاه ۱۲ مگاواتی انرژی خورشیدی در شهرستان آغاز شده و این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری می‌رسد.

امامی یگانه با بیان اینکه توسعه فضا‌های آموزشی از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم است، اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۱۱ مدرسه با ۴۷ کلاس درس در شهرستان پارس‌آباد به آموزش و پرورش تحویل داده شده است.

وی تأمین آب شرب شهر‌های شمال استان را از طرح‌های راهبردی دولت عنوان کرد و گفت: پروژه تأمین آب شرب شهرستان پارس‌آباد پس از اخذ ماده ۲۳ وارد مرحله اجرایی شده و برای اجرای آن با برآورد روز، ۸۲۸۰میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

استاندار اردبیل تکمیل ساختمان فرمانداری، کتابخانه، تالار وزنه‌برداری، توسعه راه‌های روستایی، تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب، رفع نقاط حادثه‌خیز و توسعه زیرساخت‌های گردشگری از جمله پایگاه میراث فرهنگی قلعه اولتان را از دیگر برنامه‌های عمرانی شهرستان پارس‌آباد برشمرد.

امامی یگانه با اشاره به مطالبات مردم درباره تعیین تکلیف ۶۳۰ هکتار از واگذاری اراضی شرکت کشت و صنعت مغان تصریح کرد: با محوریت معاونت عمرانی استانداری، فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط، این موضوع در نخستین فرصت بررسی و تعیین تکلیف می‌شود تا اراضی قابل کشت در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی همچنین از اختصاص ۱۳۰میلیارد تومان اعتبار استانی به پروژه‌های عمرانی پارس‌آباد خبر داد و گفت: ۱۴۱میلیارد تومان نیز در قالب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان توزیع شده و در مجموع امسال ۲۷۱میلیارد تومان از محل اعتبارات شهرستانی برای اجرای طرح‌های عمرانی هزینه خواهد شد.