به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ آباده گفت: در تماس تلفنی به این مرکز در خصوص برخورد خودروی پژو SLX با دوچرخه در بلوار شهید چمران این شهرستان اورژانس ۱۱۵ و آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

صادق رضا فرهادی افزود: در این حادثه راکب دوچرخه که درون خودرو محبوس شده و در دم جان باخته بود، از سوی عوامل اورژانس رهاسازی شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.