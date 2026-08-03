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تصادف سواری پژو با دوچرخه در بلوار شهید چمران شهرستان آباده، یک کشته بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ آباده گفت: در تماس تلفنی به این مرکز در خصوص برخورد خودروی پژو SLX با دوچرخه در بلوار شهید چمران این شهرستان اورژانس ۱۱۵ و آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
صادق رضا فرهادی افزود: در این حادثه راکب دوچرخه که درون خودرو محبوس شده و در دم جان باخته بود، از سوی عوامل اورژانس رهاسازی شد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.