مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از تحویل ۵۲۰ دستگاه بخاری راندمان بالا به مشترکان مشمول طرح در استان خبر داد.

تحویل۵۲۰ بخاری با بازده بالا به مشترکان پرمصرف چهارمحال و بختیاری

تحویل۵۲۰ بخاری با بازده بالا به مشترکان پرمصرف چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سلیمیان گفت: این اقدام در چارچوب اجرای الگوی طرح ملی جایگزینی بخاری‌های فرسوده با بخاری‌های راندمان بالا و با اولویت مشترکان دارای مصرف بالای گاز طبیعی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه در قالب این طرح، ۳۶ هزار دستگاه بخاری بازده بالا برای استان پیش‌بینی شده است، افزود: تاکنون ۵۲۰ دستگاه به مشترکان دارای شرایط تحویل شده و روند توزیع این تجهیزات با برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پوشش کامل جامعه هدف ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش این طرح در مدیریت مصرف انرژی گفت: جایگزینی بخاری‌های فرسوده با تجهیزات بارده بالا، با کاهش قابل توجه مصرف گاز طبیعی، موجب افزایش ایمنی، ارتقای بازده گرمایشی و کاهش هزینه‌های خانوار خواهد شد و نقش مؤثری در پایداری شبکه گازرسانی، به‌ویژه در فصل سرد سال، ایفا می‌کند.

وی با قدردانی از همکاری مشترکان، خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح ملی، گامی مؤثر در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی، صیانت از منابع ارزشمند گاز طبیعی و کاهش ناترازی انرژی در کشور است و تا تحقق کامل اهداف پیش‌بینی‌شده در استان با جدیت ادامه خواهد یافت.