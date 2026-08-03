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پیادهروی بزرگ اربعین حسینی ، فردا و همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان در شیراز و بیش از ۱۲۰ نقطه استان فارس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیادهروی بزرگ «دلدادگان اربعین حسینی» فردا سیزدهم مرداد ، مصادف با بیستم صفر و همزمان با روز اربعین در شیراز و بیش از ۱۲۰ شهر و روستای استان فارس برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اعلام این خبر گفت: این مراسم معنوی در شیراز ، از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح با حضور پرشور هیئتهای مذهبی و اقشار مختلف مردم از «میدان امام حسین » آغاز میشود.
حجتالاسلام ملک مکان افزود: شرکتکنندگان پس از سپری کردن مسیر و عبور از میدان شهدا و چهارراه پیروزی، در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم (شاهچراغ علیهالسلام) تجمع کرده و به عزاداری می پردازند.