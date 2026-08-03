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طرحهای اصلاح و بهینهسازی شبکه برق در ۵ روستای بهشت آباد، چلو، سرمور، شکرآباد و بهلول آباد شهرستان اردل با صرف ۹۰ میلیارد ریال اعتبار افتتاح و بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر امور توزیع برق شهرستان اردل گفت:این طرحها با هدف تامین برق پایدار و مطمئن، افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه، کاهش تلفات، کاهش افت ولتاژ، کاهش خاموشی ها، پیشگیری از سرقت و بهبود مبلمان شهری و روستایی انجام شده است.
کاظم ذوالفقاری با اشاره به شرایط خاص اجرای این طرحها افزود: بخشی از عملیات اجرایی پروژههای مذکور همزمان با شرایط ویژه در جنگ رمضان با تلاش جهادی و شبانهروزی کارکنان امور توزیع برق شهرستان بدون وقفه انجام شد.
ذوالفقاری افزود: ساخت ۱۰ هزار و ۴۰۰ متر شبکه کابل خودنگهدار، ساخت و اصلاح بیش از ۹۰۰ متر شبکه فشار متوسط، نصب ۷۷ اصله پایه برق فشار ضعیف ۹ متری، نصب ۱۶ اصله پایه برق فشار متوسط ۱۲ متری، جابجایی، اصلاح و بهینه سازی ۲ مجموعه ترانسفورماتور ۱۰۰KVA به همراه تابلوهای توزیع، از جمله اقدامات انجام شده این طرحها است.
وی افزود: در مجموع برای اجرای این طرحها بیش از ۹ میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیر برق شهرستان اردل خاطر نشان کرد: اجرای کامل طرحهای اصلاح و بهینهسازی شبکههای برق و جایگزینی کامل شبکههای سیم مسی با کابل خودنگهدار در سطح شهرستان، گامی کلیدی در راستای اهداف طرح ملی مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) برای ارتقای پایداری و کاهش تلفات شبکه برق است.