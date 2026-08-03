از ابتدای امسال ۲هزار و ۳۵۰ کیلومتر شبکه توزیع و خط تغذیه در چهارمحال و بختیاری نشت‌یابی و ۵۴ مورد نشت زمینی و ۸۶۹ مورد نشت هوایی شناسایی و رفع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت گاز استان با تأکید بر بهره‌برداری ایمن، شناسایی و کنترل خطرات و ریسک‌ها، پیشگیری از حوادث و هم‌راستایی فعالیت‌ها با استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های شرکت ملی گاز ایران، از انجام بازرسی‌هایی از طرح‌های در حال اجرا، ایستگاه‌های تقلیل فشار و سیستم حفاظت کاتدی خبر داد.

سلیمیان افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲هزار و ۳۵۰ کیلومتر شبکه توزیع و خط تغذیه مورد نشت‌یابی قرار گرفته است.

سلیمیان با بیان اینکه علاوه بر شبکه‌های گازرسانی، همه تجهیزات و تأسیسات گاز در سطح استان به‌صورت دوره‌ای بررسی و نشت‌یابی می‌شوند، گفت: این اقدامات علاوه بر پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، در جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی نیز مؤثر است.

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جلوگیری از هدررفت منابع انرژی گاز از اولویت‌های اجرایی این شرکت است، گفت: تاکنون ۱۰۰ درصد اهداف تعیین‌شده در بخش نشت‌یابی انشعابات محقق شده است.

وی گفت: از ابتدای سال تا کنون ۵۴ مورد نشت زمینی و ۸۶۹ مورد نشت هوایی شناسایی و رفع شده است.