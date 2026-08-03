دادستان مرکز استان اردبیل گفت: متعاقب توهین و اهانت یک بلاگر ارومیه‌ای به شهروندان اردبیلی، طی تماسی با دادستان مرکز استان آذربایجان غربی، برخورد با بلاگر موصوف پیگیری گردید و نامبرده دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلال آفاقی، دادستان مرکز استان اردبیل اظهار کرد: متعاقب توهین و اهانت یک بلاگر ارومیه‌ای به شهروندان اردبیلی، طی تماسی با دادستان مرکز استان آذربایجان غربی، برخورد با بلاگر موصوف پیگیری گردید و نامبرده دستگیر شد.

وی همچنین گفت: با ورود دادستانی، موضوع تحت پیگیری قضایی قرار گرفته است و تحقیقات لازم برای شناسایی ابعاد مختلف این تخلف ادامه دارد.

دادستان مرکز استان اردبیل افزود: بر رعایت اخلاق در فضای مجازی و حفظ حرمت اشخاص تأکید داریم و ضرورت پرهیز از هرگونه بداخلاقی و رفتار دور از نزاکت و ادب، باید موردتوجه همگان قرار گیرد.

آفاقی در پایان تأکید کرد: تحرکات در فضای مجازی و محتوا‌های تولید و منتشر شده تحت رصد است و با هرگونه رفتار و محتوا‌های مجرمانه به‌شدت برخورد می‌شود و از شهروندان خواسته می‌شود هرگونه موارد مشکوک را به دادستانی گزارش دهند.