به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از رسانه فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال جوانان ایران عصر امروز یکشنبه در ادامه برنامه‌های مرحله چهارم اردوی آماده‌سازی خود برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا، یک جلسه تمرینی ۷۰ دقیقه‌ای را در زمین شماره ۳ مرکز ملی فوتبال برگزار کرد.

شاگردان قاسم حدادی‌فر تمرین امروز را با انجام حرکات گرم کردن با کار‌های تاکتبکی و نرم‌دوی، چهار نوبت تمرینات سرعتی کوتاه‌مدت را در دستور کار قرار دادند.

در ادامه، بازیکنان در دو گروه مجزا به انجام تمرینات تخصصی در بخش‌های دفاعی و هجومی پرداختند تا کادر فنی ضمن مرور برنامه‌های تاکتیکی، هماهنگی خطوط مختلف تیم را مورد ارزیابی قرار دهد.

در بخش پایانی تمرین نیز برنامه‌های مربوط به ضربات ایستگاهی مرور شد.

ملی‌پوشان جوان با انگیزه و تمرکز بالا در این جلسه تمرینی حاضر شدند و آخرین برنامه‌های فنی خود را پیش از دومین دیدار تدارکاتی این اردو مقابل بزرگسالان ذوب‌آهن دنبال کردند که از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

همچنین محمد رحمان سالاری عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، با حضور در محل تمرین، دقایقی از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی و عملکرد ملی‌پوشان جوان قرار گرفت.