استاندار لرستان با بیان اینکه صدا و سیما در یک سال گذشته و بویژه جنگ‌های اخیر، تعامل ویژه‌ای با مردم و مسئولان استانی داشته است، گفت: کارکنان صدا و سیما مانند رزمندگان میدان در این ایام به نقش‌آفرینی در سنگر اطلاع‌رسانی پرداختند.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی در جریان دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان، اظهار کرد: باتوجه به نقش و اهمیت اطلاع‌رسانی در جامعه در شرایط کنونی، تقویت ارتباط دوسویه رسانه‌ها و بویژه صدا و سیما با مردم و مسئولان، بسیار مهم است.

وی تاکید کرد: در طی جنگ‌های یک سال گذشته، لرستان از جمله استان‌های با سطح درگیری بالا بوده‌ و اطلاع‌رسانی موثر خدمات دولت و رویدادهای مختلف، بسیار ضروری است.





نماینده عالی دولت در لرستان تصریح کرد: مجموعه کارکنان صدا و سیما در بخش‌های مختلف به اطلاع‌رسانی اخبار جنگ، خدمات به مردم، تنظیم بازار، نمایش اقتدار مردم و رزمندگان و ...پرداخته است و مجموعه این اقدامات باعث امیدآفرینی در جامعه و انگیزه‌بخشی به مسئولان و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف استان می‌شود.





عملکرد دولت و استاندار لرستان در جنگ‌های اخیر مثال زدنی است/ پاسخگویی ویژه استاندار به مطالبات مردمی





مدیرکل صدا و سیمای استان لرستان در دیدار با استاندار لرستان، عملکرد استاندار لرستان و مجموعه دستگاه‌های مختلف دولت را مثال‌زدنی و مایه امیدآفرینی در جامعه، عنوان کرد.





حامد فاتحی اظهار کرد: با وجود استاندار جهادی و فرهیخته در جنگ‌های اخیر نه تنها کارها متوقف نشد بلکه انگیزه برای تداوم خدمات در بخش‌های مختلف از جمله دستگاه‌های اجرایی، افزایش یافت.





وی ادامه‌داد: برهمین اساس بازنمایی اقدامات و خدمات مجموعه مدیریت ارشد استان، مایه وحدت و امیدبخشی در جامعه خواهد بود و ما و همکارانمان در بخش‌های مختلف خبر، صدا، سیما و فضای مجازی به صورت ویژه به انعکاس این خدمات در بخش‌های مختلف، مشغول هستیم.





مدیرکل صدا و سیمای استان لرستان یادآور شد: تاکید ویژه استاندار لرستان بر پاسخگویی به مطالبات مردمی نکته بسیار مهمی است و اطلاع‌رسانی سریع و در لحظه خدمات دولت به انگیزه‌بخشی و شتاب در روند توسعه استان، منجر می‌شود.



