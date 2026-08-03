صدا و سیمای لرستان در جنگهای اخیر مانند رزمندگان میدان به نقشآفرینی پرداخته است
استاندار لرستان با بیان اینکه صدا و سیما در یک سال گذشته و بویژه جنگهای اخیر، تعامل ویژهای با مردم و مسئولان استانی داشته است، گفت: کارکنان صدا و سیما مانند رزمندگان میدان در این ایام به نقشآفرینی در سنگر اطلاعرسانی پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سید سعید شاهرخی در جریان دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان، اظهار کرد: باتوجه به نقش و اهمیت اطلاعرسانی در جامعه در شرایط کنونی، تقویت ارتباط دوسویه رسانهها و بویژه صدا و سیما با مردم و مسئولان، بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: در طی جنگهای یک سال گذشته، لرستان از جمله استانهای با سطح درگیری بالا بوده و اطلاعرسانی موثر خدمات دولت و رویدادهای مختلف، بسیار ضروری است.
نماینده عالی دولت در لرستان تصریح کرد: مجموعه کارکنان صدا و سیما در بخشهای مختلف به اطلاعرسانی اخبار جنگ، خدمات به مردم، تنظیم بازار، نمایش اقتدار مردم و رزمندگان و ...پرداخته است و مجموعه این اقدامات باعث امیدآفرینی در جامعه و انگیزهبخشی به مسئولان و دستاندرکاران بخشهای مختلف استان میشود.
عملکرد دولت و استاندار لرستان در جنگهای اخیر مثال زدنی است/ پاسخگویی ویژه استاندار به مطالبات مردمی
مدیرکل صدا و سیمای استان لرستان در دیدار با استاندار لرستان، عملکرد استاندار لرستان و مجموعه دستگاههای مختلف دولت را مثالزدنی و مایه امیدآفرینی در جامعه، عنوان کرد.
حامد فاتحی اظهار کرد: با وجود استاندار جهادی و فرهیخته در جنگهای اخیر نه تنها کارها متوقف نشد بلکه انگیزه برای تداوم خدمات در بخشهای مختلف از جمله دستگاههای اجرایی، افزایش یافت.
وی ادامهداد: برهمین اساس بازنمایی اقدامات و خدمات مجموعه مدیریت ارشد استان، مایه وحدت و امیدبخشی در جامعه خواهد بود و ما و همکارانمان در بخشهای مختلف خبر، صدا، سیما و فضای مجازی به صورت ویژه به انعکاس این خدمات در بخشهای مختلف، مشغول هستیم.
مدیرکل صدا و سیمای استان لرستان یادآور شد: تاکید ویژه استاندار لرستان بر پاسخگویی به مطالبات مردمی نکته بسیار مهمی است و اطلاعرسانی سریع و در لحظه خدمات دولت به انگیزهبخشی و شتاب در روند توسعه استان، منجر میشود.
فاتحی گفت: این تعاملات در افق پیشرو با حمایت استاندار لرستان، علاوه بر پیشرفت بیشتر در عملکرد دستگاههای اجرایی، نقش موثری در هویتمحوری و عدالت گستری در جامعه خواهد داشت.