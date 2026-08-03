پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: دانشگاههای بزرگ و مادر کشور باید سکاندار جذب دانشجویان بینالملل باشند و در این زمینه، کیفیت آموزش و عملکرد دانشگاهها باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر سعید حبیبا در هفتاد و دومین نشست اعضای کارگروه ملی جذب دانشجویان بینالملل افزود: برگزاری این نشستها فرصت مناسبی است تا معاونان و مدیران وزارت علوم با دیدگاهها، تجربهها و مسائل دانشگاهها در حوزه جذب دانشجویان بینالملل بیشتر آشنا شوند.
وی با اشاره به نقش دانشجویان خارجی در توسعه روابط علمی و دیپلماتیک کشور افزود: گاهی حضور حتی یک دانشجوی موفق در یک دانشگاه میتواند آثار گستردهای به همراه داشته باشد. امروز دانشجویان ایرانی یا دانشجویان خارجی تحصیلکرده در ایران در کشورهای مختلف، از جمله اقلیم کردستان عراق و افغانستان، بهعنوان استاد و متخصص فعالیت میکنند و این افراد میتوانند سفیران علمی کشور باشند.
حبیبا ادامه داد: نباید با نگاه منفی، همه ظرفیتها و دستاوردهای کشور را نادیده بگیریم. البته ما بر رعایت شاخصها و چارچوبهای علمی تأکید جدی داریم؛ علم و دانش جایگاه و حرمت ویژهای دارد و باید در جذب دانشجویان بینالملل، همزمان به توسعه کمی و حفظ کیفیت توجه کنیم.
وی با بیان اینکه برخی کاستیها در عملکرد تعدادی از دانشگاهها وجود دارد، گفت: فلسفه تشکیل کارگروه جذب دانشجویان بینالملل این است که دانشگاههای بزرگ و مادر کشور هدایت این حوزه را برعهده گیرند. اصلاح برخی روندها زمانبر است، اما شنیدن دیدگاههای مدیران و اعضای هیات علمی میتواند به اصلاح سریعتر امور کمک کند.
معاون وزیر علوم بر ضرورت تدوین شاخصهای واحد برای ارزیابی عملکرد دانشگاهها تأکید کرد و افزود: اگر شاخصهای ارزیابی از سوی سازمان امور دانشجویان و بهصورت یکسان برای دانشگاهها تعریف شود، نتایج دقیقتر و قابل اتکاتری به دست خواهد آمد؛ زیرا اتکا به شاخصهایی که هر دانشگاه بهصورت جداگانه تعیین میکند، ممکن است ارزیابیها را از مسیر اصلی خارج کند.
حبیبا همچنین کیفیت آموزشی را یکی از ارکان اصلی جذب دانشجویان بینالملل دانست و گفت: دانشجوی بینالملل باید پس از گذراندن دوره تحصیلی، دانش و مهارت لازم را کسب کند. نمیتوان صرفاً با هدف افزایش آمار، دانشجویانی را جذب کرد که استانداردهای آموزشی را رعایت نمیکنند. دانشگاه باید در صورت احراز نشدن شرایط علمی، مطابق مقررات با موضوع برخورد کند؛ زیرا کیفیت فارغالتحصیلان، مهمترین تبلیغ برای اعتبار یک دانشگاه است.
وی افزود: در موضوع جذب دانشجویان بینالملل، نباید تحت تأثیر ملاحظات غیرعلمی یا تعارف قرار گرفت. اعتبار علمی کشور و دانشگاهها به این موضوع وابسته است که دانشجویانی تربیت شوند که بتوانند در آینده، ارتباطات علمی و دیپلماسی علمی ایران را به بهترین شکل توسعه دهند.
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع موانع اداری و مالی دانشجویان بینالملل اظهار کرد: طی ماههای گذشته، جلسات متعددی با دستگاههای مرتبط، از جمله بانک مرکزی و وزارت امور خارجه، برگزار شده است. بخشی از مشکلات مربوط به امور مالی، تبادلات بانکی، روادید و سامانههای بیندستگاهی در حال رفع است.
وی با اشاره به راهاندازی و تکمیل سامانههای مرتبط با دانشجویان بینالملل گفت: ایجاد یک سامانه بیندستگاهی، فرایندی پیچیده و زمانبر است و با موانع مختلفی روبهرو بوده، اما با پیگیری مستمر همکاران وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان، بخش قابل توجهی از این فرایند پیش رفته و اکنون مدیریت سامانه در اختیار سازمان قرار دارد.
حبیبا افزود: در کنار تسهیل امور، رعایت ملاحظات امنیتی نیز ضروری است. موضوعات امنیتی باید با دقت بررسی شود، اما نباید بهانهای برای ایجاد مانع در مسیر جذب دانشجویان واجد شرایط باشد. در صورت وجود نگرانی درباره فردی خاص، باید همان مورد بهصورت دقیق بررسی شود و نباید همه دانشجویان خارجی با یک نگاه ارزیابی شوند.
وی با قدردانی از اعضای کارگروه ملی جذب دانشجویان بینالملل گفت: بسیاری از اقداماتی که در این مدت انجام شده، نتیجه همفکری و پیگیری اعضای این کارگروه است. دیدگاههای مطرحشده در جلسات، پس از بررسی در سازمان امور دانشجویان و وزارت علوم، برای حل مسائل موجود دنبال میشود.
معاون وزیر علوم بر تداوم و جدیت نشستهای کارگروه ملی جذب دانشجویان بینالملل تأکید کرد و گفت: این جلسات باید با جدیت ادامه یابد، زیرا تصمیمها و پیشنهادهای مطرحشده در آنها میتواند به ریلگذاری صحیح در نظام آموزش عالی و تقویت گفتمان جذب دانشجویان بینالملل کمک کند.
حبیبا خاطرنشان کرد: ایران از ظرفیتهای علمی ارزشمندی برخوردار است و باید تلاش کنیم توانمندیهای علمی کشور در سراسر جهان معرفی شود. توسعه علمی و جذب دانشجویان بینالملل، علاوه بر آثار آموزشی و پژوهشی، میتواند به تقویت روابط علمی، فرهنگی و دیپلماسی کشور نیز کمک کند.