قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در جذب دانشجویان بین‌الملل، تصریح کرد: اولویت اصلی وزارت علوم، جایگزینی نگاه «کیفی» به‌جای «کمیت‌گرایی» است تا فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران به سفیران علمی و فرهنگی کشور در جهان تبدیل شوند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر شمس‌بخش در هفتاد و دومین نشست اعضای کارگروه ملی جذب دانشجویان بین‌الملل، با انتقاد از برخی رویه‌های نادرست گذشته در حوزه آموزش عالی بین‌الملل، اظهار داشت: هدف ما تربیت فارغ‌التحصیلانی است که پس از بازگشت به کشور خود، مبلغ ظرفیت‌های علمی ایران باشند. متأسفانه در مقاطعی، به‌جای جذب دانشجو، شاهد آسیب‌هایی نظیر مدرک‌سازی بودیم که باید با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه، این رویه اصلاح شود.

صنعت آموزش عالی؛ نیازمند استاندارد و کیفیت

وی با بیان اینکه آموزش عالی در دنیای امروز یک صنعت رقابتی است، افزود: نباید به دانشجو به‌عنوان «مشتری یک‌بارمصرف» نگاه کرد. ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که هر فارغ‌التحصیل خارجی، مروجِ علمی ما در کشور خود باشد و به جذب دانشجویان جدید کمک کند. رقابت در این عرصه تنها با رعایت استاندارد‌های جهانی و ارتقای کیفیت آموزشی ممکن است.

شمس‌بخش تصریح کرد: سیاست وزارت علوم، پیگیری اعداد و ارقام صرف نیست؛ تربیت ۲۰ هزار دانشجوی باکیفیت برای ما ارزشمندتر از جذب تعداد بسیار بیشتری دانشجو بدون رعایت استاندارد‌های علمی است.

ماموریت‌های راهبردی دانشگاه‌ها و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز

قائم‌مقام وزیر علوم با تأکید بر اینکه همه دانشگاه‌ها مجاز به ورود به حوزه جذب دانشجوی بین‌الملل نیستند، گفت: جذب دانشجو باید در برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌ها گنجانده شود و در صورت عدم صلاحیت یا نبود زیرساخت، دانشگاه‌ها باید از ورود به این حوزه منع شوند. حتی در برخی رشته‌ها، مجوز جذب دانشجوی خارجی نباید صادر شود و در صورت تخطی، عملکرد منفی برای آن دانشگاه لحاظ خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم سخت‌گیری در اعطای مجوز‌ها بیان کرد: استاندارد‌های فعلی داخلی برای اعطای رشته، برای فضای بین‌الملل کافی نیست و باید ضوابط بسیار دقیق‌تری برای جذب دانشجوی خارجی وضع و پیگیری شود.

اهمیت دیپلماسی علمی و زنجیره ارزش‌

این مقام مسئول به اهمیت «زنجیره ارزش» در جذب دانشجو اشاره کرد و گفت: حضور دانشجویان خارجی در ایران، علاوه بر دستاورد‌های علمی، پیامد‌های مثبت اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی به همراه دارد. دانشجویان بین‌الملل با شناخت صحیح از ایران و برقراری ارتباط با جامعه علمی کشور، می‌توانند در آینده به سرمایه‌های راهبردی در تعاملات دوجانبه با کشور‌های خود تبدیل شوند.

لزوم اصلاح زیرساخت‌های تبلیغاتی و اداری

شمس‌بخش در بخش دیگری از سخنان خود بر اصلاح ساختار اداری و وب‌سایت‌های دانشگاهی تأکید کرد و گفت: برای میزبانی از دانشجویان خارجی، به نیرو‌های متخصص، خوش‌اخلاق و مسلط به زبان‌های عربی و انگلیسی نیاز داریم تا مشکلات اداری دانشجویان را به‌سرعت مرتفع کنند. همچنین، ضعف در وب‌سایت‌های انگلیسی دانشگاه‌ها و استفاده از ترجمه‌های ماشینی غیردقیق، تصویر غیرحرفه‌ای از دانشگاه‌های ما ارائه می‌دهد که باید به‌سرعت بازنگری شود.

تأکید بر استقلال مالی و شهریه منعطف

قائم‌مقام وزیر علوم با تأکید بر لزوم تفویض اختیار قیمت‌گذاری به هیئت امنای دانشگاه‌ها افزود: وزارت علوم نباید در بحث شهریه به‌صورت یکپارچه و دستوری ورود کند. هر دانشگاه باید بر اساس کیفیت خدمات ارائه‌شده و قدرت رقابت‌پذیری خود، قیمت‌گذاری کند تا بازار آموزش عالی به‌صورت واقعی و رقابتی شکل بگیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری کمیسیون فناوری ریاست جمهوری و بانک مرکزی، گام‌های مثبتی برای حل مشکلات ارزی و انتقال شهریه برداشته شده است که امیدواریم این روند موانع پیش‌روی دانشجویان بین‌الملل را برای ورود به ایران برطرف کند.