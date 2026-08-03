مهدی جهاندار، شاعر، در شعری حماسی از شهادت رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای، سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی جهاندار، شاعر، در شعری حماسی از شهادت رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای، سروده است.

باعث شدند خامنه‌ای جاودان شود

باعث شدند خامنه‌ای بی‌کران شود

باعث شدند خامنه‌ای، قهرمان که بود

باعث شدند یکّه‌ابَرقهرمان شود

باعث شدند خامنه‌ای منتشرتر و

زنده‌تر و شکفته‌ترین داستان شود

لالایی شبانه‌ی مادربزرگ‌ها

اسطوره‌ی دلاوری کودکان شود

می‌خواستند خشک کنند این درخت را

باور نداشتند که از نو جوان شود

خاموش خواستند کنند این لهیب را

باور نداشتند که آتشفشان شود

باور نداشتند که در سوگ او جهان

محو نماز جاده‌ی قم-جمکران شود

باعث شدند ملت مبعوث گل کند

باعث شدند معجزه‌ای ناگهان شود...