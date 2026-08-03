نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، پل‌های کابلی در حال اجرای جاده هراز را از شاهکارهای مهندسی کشور دانست و گفت: پل کابلی ابتهاج با ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی تا یک ماه آینده تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رضا حاجی‌پور در حاشیه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار مازندران و فرماندار آمل از پروژه پل کابلی ابتهاج گفت: این پل به طول ۱۹۰ متر و ارتفاع حدود ۸۰ متر از کف دره، با وجود شرایط سخت جغرافیایی، توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا و پیمانکاران پروژه با پیشرفت مطلوب در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، عملیات باقیمانده پل حداکثر تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد تا زمینه آغاز حفاری تونل ابتهاج به طول یک هزار متر فراهم شود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: تأمین اعتبار مورد نیاز برای شتاب‌بخشی به روند اجرای طرح تعریض و چهارخطه شدن جاده هراز از طریق منابع مختلف از جمله اعتبارات ملی، مصوبات سفر هیئت دولت به مازندران و سایر ظرفیت‌های مالی در حال پیگیری است.

حاجی‌پور افزود: با همکاری استانداری مازندران و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، برنامه‌ریزی شده است این بخش از پروژه در نیمه دوم سال به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: تکمیل این محدوده نقش مؤثری در جلوگیری از ریزش سنگ، افزایش ایمنی کاربران جاده، روان‌سازی تردد و کاهش گره‌های ترافیکی خواهد داشت.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این محور ارتباطی افزود: چهارخطه شدن جاده هراز به عنوان نزدیک‌ترین مسیر ارتباطی شمال کشور با پایتخت، از مطالبات دیرینه مردم مازندران به ویژه شهرستان آمل است.

حاجی‌پور گفت: با وجود محدودیت‌های مالی دولت، نباید اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی متوقف شود، زیرا بهره‌برداری از قطعات در دست ساخت جاده هراز، نقش مهمی در کاهش زمان سفر، افزایش ظرفیت تردد و ارتقای ایمنی این محور ملی خواهد داشت.