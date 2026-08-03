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رهبر کاتولیکهای جهان، درباره تشدید بحران انسانی مهاجران در منطقه مرزی سئوتای اسپانیا ابراز نگرانی کرد و خواستار یافتن راهحلهایی فوری برای بازگشت آرامش به این منطقه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پاپ لئو چهاردهم، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در مراسم هفتگی آنجلوس در میدان سنت پیتر واتیکان با اشاره به وضع بحرانی مهاجران در سئوتا، از جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به این وضع از مسیرهای دیپلماتیک اقدام کند.
پاپ لئو که به زبان اسپانیایی خطاب به جمع حاضران سخن میگفت، تصریح کرد: «اوضاع نگرانکننده سئوتا را با نگرانی دنبال میکنم و از درگاه خداوند میخواهم به شفاعت بانوی آفریقا، راهحلهایی برای صلح، ثبات و عدالت پیدا شود.»
رهبر کاتولیکهای جهان بار دیگر بر لزوم توقف جنگها در سراسر جهان تأکید کرد و گفت: «بیایید همچنان برای صلح دعا کنیم، باشد که جنگها در همه جای جهان متوقف شوند و راهحلهای دیپلماتیک برای درگیریها پیدا شود.»
پاپ با یادآوری رنج آسیبپذیرترین قربانیان جنگ، کودکان، سالمندان و بیماران را شایسته بیشترین حمایت دانست و برای امدادگرانی که در میدانهای بحران مشغول کمکرسانی هستند طلب برکت کرد.