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رئیسجمهور برزیل با انتقاد از سیاستهای تعرفهای آمریکا، با وعده دفاع از حاکمیت ملی رسماً نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهور کنونی برزیل، با حضور در همایش حزب کارگران در سائوپائولو، به طور رسمی کارزار انتخاباتی خود را برای انتخابات اکتبر آینده کلید زد.
این رهبر ۸۰ ساله چپگرا با مانور به روی معرفی خود به عنوان سکانداری کارکشته در دریای طوفانی سیاست جهانی به دنبال کسب چهارمین دوره ریاست جمهوری است.
لولا در سخنرانی خود، با اشاره به تنشهای تجاری و دیپلماتیک اخیر با واشنگتن، بر ضرورت تقویت توان نظامی برزیل و محافظت از حاکمیت ملی این کشور تأکید کرد. او با لحنی صریح گفت: «من میخواهم به حدی آماده باشیم تا هیچکس نتواند به این کشور تجاوز کند.»
اشاره رئیسجمهور برزیل به مداخلات خارجی در حالی صورت میگیرد که ایالات متحده ماه گذشته دو دور تعرفههای جدید را بر کالاهای برزیلی وضع کرد در حالی که مدعی وجود «رویههای تجاری ناعادلانه» شده بود.
لولا داسیلوا در بخش دیگری از صحبتهایش در این همایش، با اشاره به ذخایر عظیم مواد معدنی حیاتی برزیل هشدار داد: «نه چینیها، نه آمریکاییها و نه فرانسویها، به عناصر نادر خاکی ما دست نخواهند یافت.»
فرناندو حداد، وزیر دارایی پیشین و نامزد فرمانداری ایالت سائوپائولو نیز با دفاع از عملکرد لولا، او را رهبری قابل اعتماد در دوران بیثباتی جهانی توصیف کرد و گفت: «جهان در آشوب است؛ با جنگها و ظهور جریانهای راست افراطی مواجهیم و در چنین دریاهای طوفانیای، به یک ملوان کارکشته و قابل اعتماد نیاز داریم.»
لولا همچنین اعلام کرد که در صورت پیروزی، این آخرین دوره حضور او در قدرت خواهد بود. رقیب اصلی او در این انتخابات، فلاویو بولسونارو، پسر ارشد ژایر بولسونارو، رئیسجمهور پیشین راستگرای این کشور است.