به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما گروه «وکلای اضطراری» که موارد نقض حقوق بشر هر دو طرف درگیر در جنگ داخلی سه‌ساله سودان را مستند می‌کند، اعلام کرد که این حمله روز یکشنبه یک دادگاه را در روستای «قره الزوایه» در ایالت دارفور شمالی هدف گرفته است.

بر اساس این گزارش، در زمان وقوع حمله، مردم برای شرکت در جلسات رسیدگی به پرونده‌ها و اختلافات محلی گرد هم آمده بودند. ساختمان دادگاه که به‌عنوان یک نهاد سنتی برای حل‌وفصل اختلافات محلی و قبیله‌ای فعالیت می‌کند، در این حمله آسیب دید.

یکی از شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفت جلسه دادگاه در زیر یک درخت و با حضور رهبران جامعه محلی در حال برگزاری بود. به گفته این شاهد، در میان کشته‌شدگان چهار رهبر قبیله‌ای و دو فرمانده گروه «نیرو‌های واکنش سریع» نیز حضور دارند.

این روستا تحت کنترل شبه‌نظامیان «نیرو‌های واکنش سریع» به فرماندهی محمد حمدان دقلو قرار دارد.

جنگ داخلی سودان از آوریل ۲۰۲۳ میان نیرو‌های وفادار به ژنرال عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش، و متحد سابقش محمد حمدان دقلو، فرمانده نیرو‌های واکنش سریع، آغاز شد. این درگیری تاکنون ده‌ها هزار کشته برجا گذاشته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده است.

سازمان ملل پیش‌تر هشدار داده بود که خشونت‌های مرتبط با محاصره و تصرف شهر الفاشر از سوی نیرو‌های واکنش سریع «نشانه‌های نسل‌کشی» را دارد. الفاشر آخرین پایگاه ارتش در دارفور بود که پس از یک حمله خونین در اکتبر سال گذشته به تصرف این نیرو‌ها درآمد.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، از زمان این عملیات، هر دو طرف به طور فزاینده‌ای به جنگ پهپادی متکی شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تنها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی، بیش از یک هزار غیرنظامی در حملات پهپادی کشته شده‌اند.

بر اساس اعلام سازمان ملل جنگ داخلی سودان بزرگ‌ترین بحران انسانی جهان را به وجود آورده است.