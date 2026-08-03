در حالی که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی قصد برکناری فرمانده منطقه مرکزی ارتش این رژیم را دارد، ارتش صهیونیستی با این تصمیم مخالفت و تاکید کرده، کاتز هیچ اختیاری در این زمینه ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سرتیپ ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش، در مقطع کنونی قصدی برای جایگزینی سرلشکر آوی بلوط، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش، ندارد؛ این در حالی است که اسرئیل کاتز، وزیر جنگ، قصد برکناری او را دارد،.

ارتش در بیانیه‌ای تأکید کرد که وزیر جنگ اختیار قانونی برکناری فرمانده فرماندهی مرکزی را ندارد و اعلام این تصمیم نیز بدون هماهنگی با رئیس ستاد کل ارتش انجام شده است.

در این بیانیه آمده است، «رئیس ستاد کل در این مقطع حساس قصد تغییر فرماندهان در مناصب کلیدی را ندارد و هرگونه تصمیم در این زمینه، در صورت اتخاذ، صرفاً از سوی رئیس ستاد و مطابق با روال قانونی تصویب خواهد شد.»

ارتش اسرائیل همچنین با حمایت از عملکرد آوی بلوط اعلام کرد که او «در شرایطی پیچیده، با حرفه‌ای‌گری، شجاعت و تعهد فرماندهی فرماندهی مرکزی را بر عهده دارد و از اعتماد کامل ارتش برخوردار است.»

این موضع‌گیری پس از آن منتشر شد که کاتس در یک برنامه زنده تلویزیونی از بلوط انتقاد کرده بود.

همزمان، رهبران مخالف کابینه نیز اقدام وزیر جنگ اسرائیل را به‌شدت محکوم کردند. گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار» و رئیس پیشین ستاد کل ارتش، این اقدام را «نقطه‌ای بی‌سابقه و خطرناک در روابط میان نهاد سیاسی و نظامی» توصیف کرد و گفت: «اسرائیل ملک شخصی هیچ‌کس نیست و ارتش ابزاری برای رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نیست.»

آیزنکوت همچنین دولت کنونی را «بدون صلاحیت برای حفظ امنیت اسرائیل» دانست و اظهار داشت که به‌زودی «رهبری مسئول و شایسته‌ای» جایگزین آن خواهد شد.

روزنامه یدیعوت آحارونوت این اختلاف را شدیدترین تنش سیاسی طی سال‌های اخیر بین این دو نهاد خواند و نوشت، این اقدام یکی از شدیدترین رویارویی‌های علنی میان وزیر جنگ و فرماندهی ارتش اسرائیل در سال‌های اخیر است؛ اختلافی که هم‌زمان با تداوم تنش‌های امنیتی و در آستانه انتخابات داخلی حزب لیکود رخ داده و شکاف میان رهبری سیاسی و فرماندهان نظامی را آشکار کرده است.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی هنوز به این بحران واکنشی نشان نداده است.