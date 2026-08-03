نیروهای سازمان آتش‌نشانی شهرداری صالحیه بهارستان عصر یکشنبه ۱۱ مرداد با مهار دو آتش‌سوزی پیاپی، از گسترش خسارات و وقوع حوادث گسترده‌تر جلوگیری کردند و طی یک عملیات امدادرسانی، یک زوج حادثه‌دیده را نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، بنابر اعلام رئیس سازمان آتش نشانی صالحیه نخستین حادثه ساعت ۱۷:۱۹ یازدهم مرداد با آتش‌سوزی یک انبار لوازم خانگی در صالحیه رخ داد که آتش‌نشانان با حضور سریع در محل، حریق را پیش از سرایت به ساختمان‌های مجاور مهار کردند. علت این حادثه در دست بررسی است.

کمتر از یک ساعت بعد، ساعت ۱۸:۱۵، حریق دیگری در طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی به وقوع پیوست.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بی‌احتیاطی در هنگام رنگ‌آمیزی منزل و استفاده غیراصولی از مواد اشتعال‌زا عامل بروز این حادثه بوده است.

پیش از رسیدن نیروهای امدادی، همسایگان با اقدامی شجاعانه زوج ساکن واحد را از میان شعله‌های آتش خارج کردند. مصدومان که از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شده بودند، توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

در حاشیه این عملیات، شهرام باقری، رئیس سازمان آتش‌نشانی صالحیه، با اشاره به اختلال در اتصال تماس‌های تلفن همراه با سامانه ۱۲۵، اعلام کرد که برخی تماس‌های اضطراری به جای مرکز صالحیه به آتش‌نشانی اسلامشهر منتقل می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند در شرایط بحرانی موجب تأخیر در امدادرسانی شود و نیازمند رسیدگی فوری دستگاه‌های مسئول است.