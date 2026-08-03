اشغالگران صهیونیست به مناطقی در نوار غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان حمله کردند.

ادامه حملات صهیونیست‌ها به غزه، کرانه باختری و لبنان

ادامه حملات صهیونیست‌ها به غزه، کرانه باختری و لبنان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نظامیان صهیونیست به شهرک بلعا در شرق طولکرم و شهرک الزبابده در جنوب جنین یورش بردند.

روستای بیت دجن در شرق نابلس در کرانه باختری هم هدف تجاوز نظامیان رژیم اشغالگر قدس قرار گرفت.

نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد دوشنبه به اردوگاه الفوار در کرانه باختری یورش بردند.

اردوگاه الفوار در جنوب الخلیل قرار دارد.

نظامیان صهیونیست همچنین به شهرک دیرغزاله در شرق جنین در شمال کرانه باختری حمله ور شدند.

به گفته منابع محلی، نظامیان صهیونیست در ورودی این شهرک، چند جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

این منابع افزودند که صهیونیست ها، جوانان فلسطینی را هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

منابع خبری همچنین از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به دیرالبلح در مرکز نوار غزه خبر دادند.

همچنین خبرنگار المیادین از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ارتفاعات"علی الطاهر" در نزدیکی شهر نبطیه در جنوب لبنان خبر داد.

خبرگزاری ملی لبنان نیز در خبری دیگر گزارش داد که نیرو‌های ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل سه موج عملیات انفجار بزرگ را در مناطق مشاع المنصوری و مجدل زون انجام دادند که صدای ناشی از انفجار‌ها در شهر صور شنیده شد.

خبرگزاری ملی لبنان همچنین به نقل از خبرنگار خود در مرجعیون در جنوب لبنان گزارش داد: در حالی که ارتش دشمن صهیونیستی در حال گشت زنی در شهر خیام بود، یک وسیله نقلیه متعلق به یک سرباز ارتش لبنان که به صورت اتفاقی از منطقه حمام عبور می‌کرد، مورد اصابت قرار گرفت.

بر اساس اعلام خبرگزاری ملی لبنان تاکنون هیچ تلفاتی از این حمله گزارش نشده است.