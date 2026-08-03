یکصد و پنجاه و پنجمین شب از خیزش مردم انقلابی شهرستان قرچک

مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان قرچک، در یکصد و پنجاه و پنجمین قرار شبانه خود، با برگزاری تجمعی عظیم و خودجوش در میدان امام خمینی(ره) این شهرستان، حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح به نمایش گذاشتند.