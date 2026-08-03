یکصد و پنجاه و پنجمین شب از خیزش مردم انقلابی شهرستان قرچک
مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان قرچک، در یکصد و پنجاه و پنجمین قرار شبانه خود، با برگزاری تجمعی عظیم و خودجوش در میدان امام خمینی(ره) این شهرستان، حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکتکنندگان در این اجتماع حماسی که از شبهای گذشته با عنوان «خونخواهان رهبر شهید» در این میدان گرد هم میآین، با حضور پرشور خود بار دیگر بر تداوم راه شهید امام خامنهای(ره) و بیعت با رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.
خروش خونخواهان امام شهید در شهرستان قرچک، پیامی روشن برای جهان داشت: ملت ایران با اتحاد مقدس خود، پشتیبان نیروهای مسلح بوده و تا آخرین قطره خون پای آرمانهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادهاند.
این تجمعات نشان داد که دشمن با وجود تمام تناقضگوییها و توطئههایش، هرگز نمیتواند اراده پولادین مردم ایران را بشکند.