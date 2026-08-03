به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، براساس اطلاعیه مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) یک شناور نفت‌کش در فاصله ۲۰ مایل دریایی شمال‌شرق بندر «خصب» واقع در استان مسندم عمان، شاهد وقوع یک انفجار در فاصله بسیار نزدیک به بدنه خود بوده است.

مسئول این کشتی، ضمن تأیید صدای انفجار در مجاورت شناور، وضع کشتی و تمامی خدمه را در سلامت کامل اعلام کرده و خاطرنشان ساخته است که حادثه مذکور تاکنون هیچگونه تلفات جانی یا خسارت فیزیکی به شناور در پی نداشته است.

پس از دریافت این گزارش، تحقیقات برای روشن شدن علت و ماهیت این انفجار توسط مقامات ذی‌صلاح آغاز شده است.

در همین راستا، مرکز UKMTO با انتشار یک هشدار دریایی، از تمامی شناور‌های فعال در این محدوده خواسته است ضمن رعایت کامل جوانب احتیاطی و افزایش سطح آمادگی، هرگونه تحرک، شیء یا فعالیت مشکوک در آب‌های این منطقه را بلافاصله به این مرکز گزارش دهند.