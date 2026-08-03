به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه آمریکایی‌ای‌بی‌سی نیوز به نقل از آمار منتشرشده درباره تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ علیه ایران گزارش داد که شمار مجروحان ارتش آمریکا در جریان جنگ با ایران به ۶۵۳ نفر رسیده که از این میان، ۶۴ نفر از افسران ارشد بوده‌اند.

همچنین پایگاه آمریکایی The War Horse اعلام کرد که در میان مجروحان، ۶۴ نفر از نیروی دریایی، ۵۱ نفر از نیروی هوایی و ۱۹ نفر از تفنگداران دریایی (مارینز) هستند.‌

ای‌بی‌سی نیوز همچنین تاکید کرد اسناد و داده‌هایی در اختیار دارد که نشان می‌دهد حملات ایران به‌طور مکرر موجب آسیب‌های مغزی و ضربه به سر نظامیان آمریکایی شده است؛ به‌گونه‌ای که دست‌کم ۱۷۰ نظامی آمریکایی از آغاز جنگ تا اوایل ماه آوریل دچار جراحات مرتبط با ناحیه سر شده‌اند.

به ادعای The War Horse، در اول مارس یک پهپاد ایرانی مرکز عملیات نیرو‌های آمریکایی در بندر الشعیبه کویت را هدف قرار داد.

این رسانه مدعی است این حمله با کشته شدن ۶ نظامی آمریکایی، مرگبارترین حمله علیه نیرو‌های ایالات متحده در طول جنگ بوده و در جریان آن، یک سرهنگ ارتش آمریکا نیز بر اثر موج انفجار دچار ضربه مغزی شده است.